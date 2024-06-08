Киев, 9 июня, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Украина достигла договоренностей с западными союзниками по поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил 8 июня глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский, ПВО

«Есть договорённости с партнёрами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени», — сказал он во время вечернего обращения к гражданам страны.

При этом он не упомянул тип и количество поставляемых систем. Также Зеленский не назвал страны, с которыми заключены соглашения.

Как передавало ИА Регнум, в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что «за закрытыми дверями» просил западных партнёров предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но такая схема не получила одобрения. Он пояснял, что в обмен предлагал партнёрам «всё что угодно».

7 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия может отправить четвёртую батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot дополнением к трём другим, которые правительство ФРГ уже пообещало Украине. При этом окончательного решения пока нет.

Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия стремится и добьётся победы в конфликте на Украине. По его словам, все вооружённые конфликты заканчиваются какими-то мирными договорённостями — либо на базе военного поражения, либо на базе победы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки Киеву вооружений не влияют на ход проведения специальной военной операции, а только затягивают конфликт.