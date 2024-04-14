Киев, 14 апреля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что «за закрытыми дверями» просил западных партнёров предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но такая схема пока не получила одобрения.

Darkone

Кулеба пояснил, что предлагал партнёрам «всё что угодно».

«Хотите в аренду — давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, — давайте. Но дайте Patriot», — признался украинский чиновник в интервью украинскому телеканалу ТСН.

При этом Кулеба пояснил, что «решение ещё не одобрено». По его словам Украина ведёт переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. Для ВСУ, тема систем ПВО «горячая и самая проблемная», подчеркнул министр.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 13 апреля после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил в Telegram-канале, что немцы передадут Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам.

Также Зеленский призвал лидеров других западных стран последовать примеру Шольца.

13 апреля немецкий телеканал NTV заявил, что Германия планирует предоставить Украине ещё одну систему Patriot. Всего с начала СВО Берлин предоставил Киеву две таких системы.

Дмитрий Кулеба, жалуясь на нехватку средств ПВО у Украины, потребовал у Запада дать Киеву «чёртовы Patriot».

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой и Зеленским отказал в передаче системы ПВО Patriot для ВСУ.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у западных стран на складах есть сотни систем и тысячи ракет, отметил Рёпке.