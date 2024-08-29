Вашингтон, 29 августа, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Российские военные продвигаются в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска. Россияне добиваются там определенных успехов. Они могут взять Покровск», — сказал Коэн.

По мнению Коэна, в планах главы киевского режима Владимира Зеленского усилить подразделения ВСУ на красноармейском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа в Минобороны доложили об освобождении военными российского подразделения «Центр» населённого пункта Орловка в ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на угледарском направлении. Он проинформировал, что в настоящее время «идёт наступление на Мемрике».

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, которая расположена около Красноармейска, трещит по швам. Силовики отметили, что бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.

Подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали жителей города эвакуироваться, признав, что армия России подошла почти вплотную к населённому пункту. Как отметил глава городской военной администрации Сергей Добряк, ситуация в районе города будет только ухудшаться для ВСУ.

В силовых структурах ДНР 10 августа рассказали, что подразделения армии России приблизились к трассе Донецк — Покровск, являющейся ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении. Этот город имеет ключевое значение для логистики украинских боевиков, так как через него снабжают их подразделения в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах на линии фронта.