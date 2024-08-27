Донецк, 27 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на угледарском направлении, сообщил 27 августа советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По его словам, в настоящее время «идёт наступление на Мемрике».

«Если всё получится, то там, в районе самого водохранилища, украинские вооруженные формирования могут попасть в котёл», — сказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, ВСУ могут попасть в котёл и возле Константиновки южной на угледарском направлении, добавил Кимаковский.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военные российского подразделения «Центр» освободили населённый пункт Орловка в Донецкой Народной Республике.

Ранее Минобороны сообщало, что с 17 по 23 августа российские войска освободили населённые пункты Свиридоновка, Артёмово, Новгородское (Нью Йорк), Желанное и Межевое в ДНР.

20 августа в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, расположенной около Красноармейска, трещит по швам. Отмечалось, что ранее бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.