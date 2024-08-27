Москва, 27 августа, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Военные российского подразделения «Центр» освободили населённый пункт Орловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка в ДНР. Также отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Украинские подразделения потеряли до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщало, что с 17 по 23 августа российские войска освободили населённые пункты Свиридоновка, Артёмово, Новгородское (Нью Йорк), Желанное и Межевое в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа назначенный киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в контролируемых ВСУ районах ДНР расширили зону принудительной эвакуации.

20 августа в силовых структурах ДНР в тот же день рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, расположенной около Красноармейска, трещит по швам. Отмечалось, что ранее бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.