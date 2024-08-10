Донецк, 10 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.), являющейся ключевой для снабжения крупных хабов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Об этом 10 августа рассказали в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

Представитель силовых структур, слова которого привела «Газета.Ru», отметил, что украинские формирования снабжают свои группировки в Украинске, Селидове и Новогродовке именно по этой трассе.

По его словам, также ВСУ снабжают свои войска в небольших окрестных населённых пунктах, включая посёлок Карловка, а также город Курахово, находящийся на самых выгодных позициях с точки зрения логистики.

«Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», — уточнил представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска на покровском направлении почти зачистили село Ивановка на западе региона. Он уточнил, что сейчас ВС РФ направляются к Гродовке в направлении Селидово.

Ранее в этот же день советник главы ДНР сообщил, что на севере посёлка Нью-Йорк (Новгородское) ведутся боевые действия. По словам Кимаковского, ВСУ безуспешно пытались контратаковать на этом участке фронта.