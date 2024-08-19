Донецк, 19 августа, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Оборона Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Новогродовки, расположенной вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск), фактически трещит по швам. Об этом 19 августа рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в беседе с ТАСС представитель силовых структур региона, украинские боевики сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине Новогродовки.

«Их оборона юго-восточнее города также трещит по швам», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали жителей города эвакуироваться, признав, что армия России подошла почти вплотную к населённому пункту. Как отметил глава городской военной администрации Сергей Добряк, ситуация в районе города будет только ухудшаться для ВСУ.

Ранее в этот же день бойцы украинской армии в беседе с изданием Politico пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении после начала атаки ВСУ на Курскую область. Как рассказал один из украинских военных, ВСУ стали получать ещё меньше боеприпасов, чем раньше, в то время как «русские наступают».

В силовых структурах ДНР 10 августа рассказали, что подразделения армии России приблизились к трассе Донецк — Покровск, являющейся ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении. Этот город имеет ключевое значение для логистики украинских боевиков, так как через него снабжают их подразделения в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах на линии фронта.