Курган, 11 апреля, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ отказала властям Боснии и Герцеговины в экстрадиции лейтенанта Югославской национальной армии Ратко Самаца, заявили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Радостную весть первой сообщила СМИ и друзьям Ратко его супруга — курганский журналист и писатель Елена Кибирева. Сейчас Ратко Самац может беспрепятственно передвигаться по столице Зауралья.

Напомним, Самац был задержан в Кургане 13 января. Ему вменялось, что будучи офицером Югославской национальной армии, он был причастен к убийству трех человек из одной мусульманской семьи в 1993 году в Боснии.

Ратко Самац приехал в Россию на лечение в 1999 году. Попал с раздробленной ногой в курганский центр Илизарова. Он до сих пор не может восстановиться после ранения — его буквально изрешетили из пулемета.

В международный розыск в 2013 году его объявило Министерство юстиции Боснии и Герцеговины. Курганский городской суд 15 января постановил арестовать Ратко Самаца. Ему довелось провести некоторое время в СИЗО, в последний месяц он находился под домашним арестом. В заключении пошатнулось и так неважное здоровье югославского офицера — у него прогрессирующий остеомиелит (загноение кости). Его дальнейшую судьбу — оставить его спокойно жить в России или выслать в Боснию — три месяца решала Генеральная прокуратура России. Со стороны Самаца поданы апелляция и запрос о предоставлении статуса беженца.

Отметим, что за Самаца вступились депутаты Госдумы РФ, высшие военные чины России, патриотические организации, правозащитники и на тот момент уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова. Все они были против экстрадиции серба, который будучи офицером регулярной армии защищал свою родину.

Сейчас после снятия судебных ограничений миграционная служба решит, в каком статусе Ратко Самац будет находиться в России. В мае ему предстоит серьёзная операция в Илизаровском центре.

Друг югославского офицера, писатель, ветеран боевых действий в Чечне Виталий Носков делится радостью в своем блоге: «8 апреля я был свидетелем, как лейтенант Ратко Самац беспрепятственно вышел из дверей квартиры на одиннадцатом этаже дома возле реки Тобол, спустился на лифте и впервые за эти месяцы заключения вошел в Богоявленский православный храм, чтобы помолиться за погибших боевых товарищей, за тех, что несправедливо томится в боснийских застенках. Злоключения серба Ратко Самаца, его справедливое освобождение из-под стражи — показали, что здоровые патриотические силы в России научились концентрироваться, что они хранят веру православную, дорожат союзничеством и могут доверять властям».