Москва, 29 августа, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы 3 сентября начнёт рассмотрение уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о мошенничестве и хищении 33 млн рублей, полученных по госконтракту за поставку телефонов для Минобороны. Двое подозреваемых проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием на скамью подсудимых отправлено четыре человека из бывших управленцев: замгендиректора по производству и сбыту завода «Телта» Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов.

Судебное заседание назначено на 3 сентября, подтвердили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, фигуранты уголовного дела о взятке заместителя начальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина Алексей Высоков и Елена Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от Высокова и Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

О задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая 2024 года. В этот же день он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. Полиция также проверяет Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.