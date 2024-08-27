Вашингтон, 27 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Атакой вооружённых сил Украины на Курскую область США перешли грань в «прокси-войне» с Россией, и Москва этого не простит, заявил 27 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Россия поступит точно так же, как поступил бы Вашингтон, если бы Москва поставляла оружие мексиканским наркокартелям, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Теперь, когда мы пересекли границу, в прямом смысле перешли красную линию, мы за это поплатимся», — заявил Джонсон.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ на данном направлении к 27 августа превысили 6600 человек.

Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом, заявил 27 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Вашингтон отбросил здравый смысл и действует по эскалационному сценарию, отметил он. Последствия ответа России на эти действия США могут оказаться гораздо более тяжёлыми, чем были до сих пор, подчеркнул Рябков.