Москва, 28 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Фонд американского актёра Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice внесён в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства юстиции России.

IMAGO/Global Look Press Джордж Клуни

В этот же день вместе с фондом Клуни ведомство внесло в перечень неправительственную организацию «Депутаты мирной России».

«Фонд Клуни за справедливость» основали актёр и его жена Амаль в 2016 году в Нью-Йорке. На сайте фонда указано, что цель организации — создать мир, в котором права человека защищены и никто не стоит выше закона.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что Фонд Клуни будет направлять в страны, где есть запрет на «пропаганду войны», запросы с требованием возбудить уголовные дела против российских журналистов. Если на них выпишут ордер, то представителей российских СМИ будут задерживать в европейских странах по линии Европола, отметила она.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает эту идею безумной. Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что представители Фонда Клуни пытаются осуществлять травлю по политическим мотивам.

Однако позже, 3 июня, Клуни опроверг высказывания Нейстат, назвав её слова «оговоркой».

19 августа Генпрокуратура России признала нежелательной американскую организацию «Фонд Клуни за справедливость». По данным Генпрокуратуры, фонд проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещённых экстремистских объединений и террористических организаций. Среди прочего там выступают за уголовное преследование высшего руководства России и тиражируют негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и неправительственных организациях.