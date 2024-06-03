Вашингтон, 3 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Актёр Джордж Клуни 3 июня опроверг высказывания одного из сотрудников принадлежащего ему «Фонда Клуни за справедливость» о том, что организация намерена добиваться от ЕС и так называемого Международного уголовного суда арестов российских журналистов, находящихся за рубежом.

Rolf Vennenbernd /dpa /Global Look Press Актёр Джордж Клуни

С соответствующим заявлением ранее выступила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Её слова Клуни назвал «оговоркой».

«Кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — сказано в заявлении актёра на странице фонда в X (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, Нейстат ранее заявила, что Фонд Клуни будет направлять в страны, где есть запрет на «пропаганду войны», запросы с требованием возбудить уголовные дела против российских журналистов. Если на них выпишут ордер, то представителей российских СМИ будут задерживать в европейских странах по линии Европола, отметила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает указанную идею безумной. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что представители фонда Клуни пытаются осуществлять травлю по политическим мотивам. Депутаты Госдумы рассмотрят возможность признать деятельности Фонда Клуни нежелательной в России, сообщил председатель комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.