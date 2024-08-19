Москва, 19 августа, 2024, 08:59 — ИА Регнум. В России признали нежелательной американскую организацию «Фонд Клуни за справедливость». Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Джордж Клуни

«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США («Фонд Клуни за справедливость»)», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным Генпрокуратуры, фонд проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещённых экстремистских объединений и террористических организаций. Среди прочего там выступают за уголовное преследование высшего руководства России и тиражируют негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и неправительственных организациях.

«Фонд Клуни за справедливость» в 2016 году в Нью-Йорке основали актёр Джордж Клуни и его жена Амаль, которая является юристом в области международного права. На сайте фонда указано, что цель организации — создать мир, в котором права человека защищены и никто не стоит выше закона.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что Фонд Клуни будет направлять в страны, где есть запрет на «пропаганду войны», запросы с требованием возбудить уголовные дела против российских журналистов. Если на них выпишут ордер, то представителей российских СМИ будут задерживать в европейских странах по линии Европола, отметила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает эту идею безумной. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что представители Фонда Клуни пытаются осуществлять травлю по политическим мотивам.

Председатель комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что депутаты Госдумы рассмотрят возможность признать деятельности Фонда Клуни нежелательной в России.

В свою очередь Клуни 3 июня опроверг высказывания одного из сотрудников принадлежащего ему «Фонда Клуни за справедливость» о том, что организация намерена добиваться от ЕС и так называемого Международного уголовного суда арестов российских журналистов, находящихся за рубежом. Он назвал слова Нейстат «оговоркой».