Москва, 1 июня, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Стремление Фонда Клуни получить ордера на арест российских журналистов является травлей по политическим мотивам, написала 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат сообщила, что Фонд Клуни планирует добиваться выдачи закрытых ордеров на арест представителей СМИ из России, находящихся за рубежом. Сооснователями организации являются американский актёр Джордж Клуни и его жена Амаль.

«Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — отметила Захарова.

Это сообщение она оставила в своём Telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в 2022 году указанный фонд нанял западных адвокатов для представления интересов сотрудников СМИ в рабочей группе ООН по произвольным задержаниям. По её словам, реальной работой занимались именно юристы, а актёр и его жена присоединились к инициативе только ради пиара.

Захарова считает, что сооснователи фонда решили заработать денег за счёт преследования российских журналистов, поскольку Запад хорошо финансирует русофобию.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумной идею Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов. 17 мая Совет ЕС запретил вещание на территории Европейского союза трёх российских СМИ: «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Им предписали прекратить распространение любого контента в Евросоюзе, но не запретили заниматься другими видами журналисткой деятельности. Такие же ограничения ввели против портала Voice of Europe («Голос Европы»).