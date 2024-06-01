Москва, 1 июня, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает безумными планы Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов, которые находятся за рубежом. Об этом он заявил 31 мая в ходе общения со СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Указанную организацию учредили американский актёр Джордж Клуни и его супруга Амаль. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат ранее заявила, что их фонд будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест представителей СМИ из РФ.

Пресса попросила Пескова прокомментировать это заявление, на что представитель Кремля порекомендовал обратиться к самим авторам инициативы.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал пресс-секретарь, слова которого приводят «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе стали нормой угрозы в адрес журналистов, их преследование и даже убийства. Она отметила, что такие случаи не только окончательно разрушают миф о непогрешимости западной демократии, но и фактически направлены против интересов граждан указанных стран, затрудняя тем самым их населению доступ к объективной информации.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что такая практика не может остановить неудобную правду. В пример она привела растущие показатели аудиторий российских радиовещателей в странах, где их вещание находится под запретом.

17 мая Совет ЕС запретил вещание на территории Европейского союза трёх российских СМИ: «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Им предписали прекратить распространение любого контента в Евросоюзе, однако не запретили заниматься другими видами журналисткой деятельности.