Вашингтон, 31 мая, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Фонд американского актёра Джорджа Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Об этом заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радио «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Кадр из фильма

По её словам, у некоторых стран в уголовных кодексах есть статья о «пропаганде войны». Там, где эта норма присутствует, организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела. Если будет выписан ордер, то журналистов могут задержать по всей Европе на уровне Европола.

«То есть в любой европейской стране журналисты могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», — сказала Нейстат.

Она добавила, что никаких обращений еще не направляли, и отказалась назвать имена журналистов, которых планируют преследовать. По её словам, что речь идет о «наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них».

Также она заявила, что проект просит прокуроров выписывать именно закрытые ордера на арест, чтобы люди не знали об этом и выезжали в другие страны, где их могут арестовать.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Совет ЕС запретил вещание на территории Европейского союза трёх российских СМИ: «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Попавшие под санкции медиа должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

Российский МИД назвал запрет вещания трёх российских СМИ в ЕС зачисткой информпространства. В ведомстве добавили, что в основе этого решения лежат исключительно политические мотивы.

СМИ 15 мая сообщали, что это решение согласовали послы европейских стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения работы российских журналистов.