Москва, 28 августа, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о риске мировой войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область является предвыборным, Трамп пытается напугать напугать избирателей, чтобы они проголосовали за него. Такое мнение 28 августа корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне и что глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

Шариков считает, что у Трампа ещё нет серьёзной внешнеполитической команды, которая давала бы ему предметные консультации по поводу внешней политики. Трамп известен своей импульсивностью и зачастую делает заявления, которые не подкреплены исследованиями и в значительной степени являются безосновательными, добавил он.

«Цель этого заявления — напугать избирателей и навести на них страх, чтобы они поддержали Трампа на выборах, так как ранее он заявлял о намерении быстро завершить конфликт. Однако заявления Трампа о том, что он добьётся переговоров между Россией и Украиной, также не подкреплены конкретными планами и являются пустыми заявлениями», — подчеркнул американист.

Он отметил, что сейчас в США начинается самый интересный период предвыборной президентской кампании, когда кандидаты набирают себе так называемые внешнеполитические команды.

Шариков пояснил, что если на начальном этапе кандидаты набирали себе людей, которые занимались социологией и исследовали политические и социально-экономические проблемы колеблющихся жителей в США, то сейчас они начинают формировать свои внешнеполитические команды. Поэтому в ближайшее время можно будет услышать заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и Трампа касательно внешней политики и международных отношений. Именно поэтому это заявление Трампа сейчас всерьёз воспринимать не стоит, уточнил эксперт.

В свою очередь политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область является эскалацией конфликта, которая может привести к дальнейшему напряжению с непредсказуемыми последствиями.

«Эта авантюра киевского режима опасна и показывает полную вовлечённость Запада в конфликт между Россией и Украиной с возможностью к прямому столкновению России с западным блоком. А это прямая угроза термоядерной войны. Заявление Трампа хотя и может показаться излишним, на самом деле вполне соответствует реальности. Хочется надеяться, что кандидат на высший пост США реально оценивает ситуацию, и это позволяет надеяться на позитивное развитие событий при всей их сложности», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что российские войска своими действиями не допустили вторжение ВСУ на Курскую атомную станцию, тем самым удалось избежать самых катастрофических последствий. Российская армия вытеснит противника с территории Курской области, и уже видно, что эта операция ВСУ провалилась. Киевский режим не достиг тех целей, к которым стремился, добавил эксперт.

Существует мнение, что третья мировая война уже идёт, учитывая, что в конфликт вовлечены хоть и опосредственно, но практически все западные страны. Это и санкционная, и экономическая, и финансовая война. Это и прямые поставки вооружений, и целеуказание со стороны специалистов западных стран, а также космическая разведка Запада, которая снабжает информацией киевский режим, отметил Фёдоров.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 августа заявил, что заявление Трампа об угрозе возникновения третьей мировой войны из-за атаки ВСУ в Курской области можно понять, повод для обеспокоенности есть. По его словам, страны Запада уже «по уши залезли» в конфликт России и Украины, а вылазка ВСУ в Курскую область до предела эскалирует напряженность.

Активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс заявил, что ни Трамп, ни Харрис не способны урегулировать конфликт на Украине. По его словам, украинский кризис завершится победой России. Кроме того, Рэйнольдс отметил, что конфликт на Украине более выгоден Соединённым Штатам, воспользовавшимся ситуацией с целью ослабить Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 августа заявила, что Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область. Дипломат также напомнила, что в законодательствах стран Запада спонсорство терроризма зафиксировано как одно из самых тяжких преступлений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа заявил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

Россия не раз заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия, при соблюдении которых Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта. В частности, Киев должен отказаться от территориальных претензий и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Одним из обязательных условий глава государства назвал официальный отказ Киева от вступления в НАТО.

По мнению бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский платит большую цену за атаку украинских военных на Курскую область.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима.

12 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров. Российский лидер также потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. На данный момент ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.