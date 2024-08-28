Москва, 28 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе возникновения третьей мировой войны из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области можно понять. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться», — сказал он, комментируя заявление экс-президента о том, что нападение украинской армии на Курскую область может привести к третьей мировой войне.

По его словам, страны Запада уже «по уши залезли» в конфликт России и Украины, а вылазка ВСУ в Курскую область до предела эскалирует напряженность.

28 августа Трамп заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По мнению бывшего главы Белого дома, глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

Активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс заявил, что ни Трамп, ни вице-президент США Камала Харрис не способны урегулировать конфликт на Украине. По его словам, украинский кризис завершится победой России. Кроме того, Рэйнольдс отметил, что конфликт на Украине более выгоден Соединённым Штатам, воспользовавшимся ситуацией с целью ослабить Россию.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал условия, при соблюдении которых Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта. Согласно ним, Киев должен отказаться от территориальных претензий и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Ещё одним из обязательных условий является официальный отказ Киева от вступления в НАТО.