Москва, 19 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Лавров, фрагмент интервью с которым опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале, назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления США на тему нападения украинских войск на Курскую область.

«Всем прекрасно понятно, что никогда бы Зеленский не решился бы на это, а это безусловно Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создаёт «буферную зону», наносит ущерб российскому государству, никогда бы он на это не решился, если бы не Соединённые Штаты Америки», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал вершиной глупости план вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией. По словам эксперта, Киев своими действиями только испортил свои переговорные позиции и ему стоит ждать более жёсткого ответа от Москвы.

Помощник президента России Юрий Ушаков 19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом на этом этапе после его авантюры в Курской области. Он напомнил, что российские мирные предложения не аннулированы и ситуация будет зависеть в том числе и от положения дел на поле боя.

ВСУ начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили ВСУ в приграничных районах региона, не дав им продвигаться вглубь российской территории. По информации Следственного комитета РФ, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.