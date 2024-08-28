Вашингтон, 28 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский платит большую цену за атаку украинских военных на Курскую область, заявил бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер.

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«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом. Он платит за это огромную цену», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер также добавил, что российские подразделения демонстрируют достойные результаты в зоне спецоперации, которые приведут к тому, что Киев потеряет «критически важные территории и объекты».

По данным Минобороны РФ на 27 августа, украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. В числе утраченной ВСУ техники — боевая машина пехоты, бронетранспортёр и 28 бронеавтомобилей.

Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили 11 атак украинских штурмовых групп, а также сорвали попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ задействовали лучшие бригады для нападения в Курской области, сняв их с важных оборонных пунктов. При этом эксперт добавил, что киевскому режиму пришлось собирать войска для нападения на Курскую область в спешке.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ несут драматические потери, в том числе среди самых боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет жителей самой Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.