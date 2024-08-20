Вашингтон, 20 августа, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис не способны урегулировать конфликт на Украине, заявил активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Я не верю в то, что кто-либо из них способен остановить (Конфликт на Украине. — Прим. ред.), хотя Трамп проявляет большую заинтересованность в этом. Вероятно, ему это нужно затем, чтобы начать войну с Китаем», — приводит его слова «Газета.Ru».

По его словам, он убеждён в завершении украинского кризиса победой России. Также Рэйнольдс отметил, что конфликт на Украине более выгоден Соединённым Штатам, воспользовавшимся ситуацией с целью ослабить РФ.

Дональд Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. 24 июля политик-республиканец, выступая перед сторонниками, пообещал, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до своей инаугурации. Также он заявил о намерении предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики администрации Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва не готова давать оценку плану Трампа по урегулированию украинского кризиса, поскольку российская сторона не ознакомлена с тем, в чём именно состоит инициатива американского политика.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия, при соблюдении которых Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта. В частности, Киев должен отказаться от территориальных претензий и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Одним из обязательных условий глава государства назвал официальный отказ Киева от вступления в НАТО.