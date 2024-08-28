Москва, 28 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России

«Все эти заявления и [главы дипломатии ЕС Жозепа] Борреля, и представителей оборонного ведомства США представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение киевского режима. А это и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма», — заявила Захарова в ходе своего брифинга.

Дипломат также напомнила, что в законодательствах стран Запада спонсорство терроризма зафиксировано как одно из самых тяжких преступлений.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что запрет на удары американским оружием по российским территориям сохраняется. Он добавил, что украинские военные могут использовать американское вооружение для защиты от ударов через границу — для контрбатарейной борьбы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

11 июля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от президента США Джозефа Байдена снять запреты на применение оружия по военным объектам на территории России. Недовольство Зеленского объяснялось тем, что ограничения на использование западного оружия якобы снижают эффективность работы ВСУ.

12 июля Байден заявил, что разрешение бить по целям вдоль границы с Россией является краткосрочным. По его словам, в дальнейшем снятии США ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов по России «нет необходимости».