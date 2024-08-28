Москва, 28 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Опасения кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа относительно угрозы начала третьей мировой войны понятны, повод для обеспокоенности есть, заявил 28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Joe Raedle/ Global Look Press

По его словам, многие страны Запада «по уши залезли» в конфликт на Украине, напрямую вовлечены в него.

«Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряжённость. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Трамп заявил, что нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По мнению бывшего главы Белого дома, глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

27 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом. Вашингтон отбросил здравый смысл и действует по эскалационному сценарию, отметил он.