Москва, 28 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения спецоперации 49 беспилотников ВСУ, сообщило 28 августа Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Также в указанный период были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer и три снаряда РСЗО HIMARS, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов», — отметило Министерство.

Всего за время проведения спецоперации было уничтожено 30 613 беспилотных летательных аппаратов противника, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 28 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Камышевка в ДНР. Кроме того, российские войска в минувшие сутки поразили в зоне проведения спецоперации лагерь иностранных наёмников ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах. Совокупные потери противника за указанный период составили до 1985 человек и десятки единиц техники.