Москва, 28 августа, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сообщил Конашенков.

По информации оборонного ведомства, ВС России нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Донецкой Народной Республики.

Вместе с этим российские войска отразили семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

ВСУ потеряли до 475 военных, бронетранспортер М113 американского производства, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны доложило об освобождении военными российского подразделения «Центр» населённого пункта Орловка в ДНР.

Ранее Минобороны сообщало, что с 17 по 23 августа российские войска освободили населённые пункты Свиридоновка, Артёмово, Новгородское (Нью Йорк), Желанное и Межевое в ДНР.

27 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на угледарском направлении. По его словам, в настоящее время «идёт наступление на Мемрике». Кроме того, ВСУ могут попасть в котёл и возле Константиновки южной на угледарском направлении, добавил Кимаковский.