Москва, 28 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по лагерю иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 августа на брифинге.

ИА Регнум

Он уточнил, что лагерь с иностранцами, а также скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 148 районах поражены в минувшие сутки в результате действий российской оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Средства противовоздушной обороны, добавил Конашенков, сбили две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников. Общее число украинских БПЛА, уничтоженных с начала спецоперации, достигло 30 613 единиц.

Кроме того, за весь период СВО уничтожены 640 самолётов и 283 вертолёта противника, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 720 орудий полевой артиллерии и миномётов и 25 312 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа российские военнослужащие обнаружили и уничтожили польских наёмников, входивших в диверсионно-разведывательную группу ВСУ, при попытке высадиться на Кинбурнскую косу. У наёмников нашли документы и жетоны, на их телах были татуировки со свастикой.