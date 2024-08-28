Москва, 28 августа, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Суд вынес решение об аресте автомобиля Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, являющегося фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом указали в материалах дела.

Pro2018god.com Автомобиль Porsche Cayenne 2018

На данный момент стоимость Porsche 2018 года выпуска оценивается от 7 до 9 млн рублей.

По информации сервиса Avtoface, дата рождения и инициалы владельца страхового полиса автомобиля совпадают с данными Фомина.

В ГИБДД уточнили, что ограничение на машину наложили 14 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в августе суд арестовал банковские счёта Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке. Арест был признан законным. Речь идёт о разных счетах в одном из российских банков.

Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Фигуранта уголовного дела отстранили от должности замглавы Минобороны. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, но Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления его ареста.

Обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей Иванов отрицает свою вину. Он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.