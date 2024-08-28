Париж, 28 августа, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут содержать в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. Об этом журналистам сообщили источники во французской столице.

Сергей Корсун ИА Регнум Павел Дуров, Макрон

«Учитывая, что расследование его дела поручено Национальному бюро по борьбе с мошенничеством, Дуров может находиться там», — привело слова источников «РИА Новости».

После задержания Дурова власти Франции не уточняли его местонахождение.

Как сообщало ИА Регнум, после завершения содержания под стражей Дуров либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо предстанет перед следственным судьёй, который предъявит ему обвинение. Нахождение миллиардера в СИЗО по уголовным делам может продлиться до четырёх лет, отметил 27 августа адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

24 августа основателя мессенджера задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 26 августа городская прокуратура проинформировала, что Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил властям Франции арестовать вслед за Павлом Дуровым и основателя Facebook (принадлежит компании Meta, экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга. Для его ареста есть те же самые основания, сказал Медведев.