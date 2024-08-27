Париж, 27 августа, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может быть отправлен в СИЗО после задержания в Париже, так как он не проживает на территории Франции, заявил 27 августа французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

VK/Павел Дуров

«Существует очень значительный риск того, что он будет помещен в СИЗО до суда, поскольку не проживает во Франции. Судья может счесть, что существует риск того, что он не явится в суд и покинет страну», — передаёт его слова «Газета.Ru».

Адвокат отметил, что после завершения содержания под стражей Дуров либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо предстанет перед следственным судьёй, который предъявит ему обвинение. Нахождение миллиардера в СИЗО по уголовным делам может продлиться до четырёх лет, добавил Либескинд.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа основателя мессенджера задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 26 августа прокуратура Парижа проинформировала, что Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, вопреки заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о том, что арест бизнесмена якобы не является политическим решением, дело будет являться именно таковым, если предъявленные Дурову серьёзные обвинения не будут подкреплены столь же серьёзными доказательствами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высказывания Макрона о деле Дурова демонстрируют уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.