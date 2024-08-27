Москва, 27 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Под руководством главы Минобороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что совет работает на ежедневной основе в онлайн-режиме. В сегодняшнем заседании, помимо Белоусова, приняли участие замминистра обороны РФ, руководители центральных органов военного управления, а также главы приграничных субъектов.

Как подчеркнул министр, все решения, принимаемые советом, должны быть доведены до фактического результата. Белоусов призвал не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения военнослужащих.

«Наша с вами задача — обеспечить их всем необходимым. Особое внимание хочу обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи и, разумеется, средствами огневого поражения и боеприпасами», — добавил глава оборонного ведомства.

Белоусов попросил Генштаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать доведение принятых решений совета до результата.

В Минобороны уточнили, что с начала работы совета оперативными штабами приграничных регионов было направлено 55 проблемных вопросов, из которых 37 были решены.

На данный момент в стадии выполнения находятся 18 вопросов группировки «Курск», решения по которым уже приняты. При этом, как пояснили в оборонном ведомстве, восемь из этих вопросов касаются проблем обеспечения комплексами и приборами наблюдения разведки, а остальные 10 связаны с поставкой отдельных видов средств поражения и другого имущества.

Более того, был решён 21 из 39 вопросов, поступивших от оперштаба администрации Курской области.

Вместе с этим продолжается решение вопросов по дополнительному обеспечению артиллерийскими боеприпасами.

«Оперативные штабы группировок «Белгород» и «Брянск» направили в оперативную группу по восемь проблемных вопросов, которые были отработаны в суточном режиме. В группировки поставлены в необходимом объёме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское и другое имущество», — говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, с прошлого заседания в рамках выполнения поручений главы Минобороны были выполнены семь из 11 задач. Четыре задачи должны будут выполнены в течение суток. Все поручения будут сняты с контроля после получения министром объективных докладов, подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа Минобороны доложило, что дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения переданы российским военным по запросу оперштаба Курской области.

20 августа Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

15 августа министр обороны России провёл первое заседание созданного Координационного совета.

Белоусов тогда отметил, что ключевой задачей нового совета станет обеспечение ВС России востребованным вооружением. При этом Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск.