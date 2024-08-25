Курск, 25 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения переданы российским военным по запросу оперштаба Курской области. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум

«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов.17 вопросов решены. Новые поступившие — в работе», — отметили в ведомстве.

Суммарно в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперштабов поступило 45 запросов. Все запросы Белгородской и Брянской областей были выполнены, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным на 24 августа, за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк.