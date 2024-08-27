Курск, 27 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит утечки материалов для изготовления Украиной «грязной бомбы» — радиологического оружия массового поражения, заявил 27 августа глава агентства Рафаэль Гросси.

Пресс-служба Росатома/ТАСС Посещение Курской АЭС главой МАГАТЭ Гросси

Специалисты МАГАТЭ присутствуют на всех АЭС на территории, контролируемой Киевом, отметил Гросси.

«МАГАТЭ не видит утечек материалов для изготовления «грязной бомбы», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Гросси 27 августа посетил Курскую АЭС. Он сообщил, что видел следы атак беспилотников на станцию, и подчеркнул, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента.

21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями Киева в отношении Запорожской и Курской АЭС. Действия киевского режима создают угрозу ядерной безопасности в Европе, подчеркнула она. Дипломат также выразила надежду, что МАГАТЭ всерьёз отнесётся к ситуации и предпримет «конкретные действия».

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу.

13 августа начальник войск ВС РФ радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что у Украины, вероятно, уже есть так называемая «грязная бомба». ВСУ планируют атаки с использованием зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, на две российские АЭС, сообщил 16 августа представитель российского силового ведомства.