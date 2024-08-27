Курчатов, Курская область, 27 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил 27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Global Look Press/IAEA/XinHua

«Здесь (на Курской АЭС. — Прим. ред.) сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — отметил Гросси.

Он добавил, что главная цель его приезда на станцию связана с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

«В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным», — сказал глава МАГАТЭ.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Гросси прибыл в Курчатов и осмотрел Курскую АЭС. Вместе с этим Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить станцию.

О планах посетить Курскую АЭС Гросси сообщил 21 августа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС.

22 августа Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу. Встречаться с Гросси Путин пока не планирует, рассказал 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.