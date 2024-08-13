Москва, 13 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. У Украины, вероятно, уже есть так называемая грязная бомба (радиологическое оружие массового поражения), заявил 13 августа начальник войск ВС РФ радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Игорь Кириллов

Произвести такую бомбу не так уж и сложно, сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда».

«Грязная» бомба… ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — заявил начальник войск РХБЗ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 августа Кириллов сообщил, что Вооружённые силы Украины применяют отравляющие вещества, подобные тем, которыми Третий рейх наполнял газовые камеры. За время СВО было зафиксировано 400 случаев использования противником химических боеприпасов, некоторые из веществ могли быть синтезированы только в США, отметил начальник войск РХБЗ.

Ранее Кириллов также сообщал, что, согласно полученным в ходе СВО документам, Киев интересовался работой по созданию оружия массового поражения. Начальник войск РХБЗ уточнил, что на контролируемую киевским режимом территорию продолжают ввозить радиохимические вещества для дальнейшей утилизации, а в дальнейшем эти вещества могут использовать для создания так называемой «грязной бомбы, чтобы затем применить её «под чужим флагом».