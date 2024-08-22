Москва, 22 августа, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины минувшей ночью пытались наносить удары по Курской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах.

Dmitriy 92

«Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции», — заявил российский лидер на совещании о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Глава государства уточнил, что Россия проинформировала об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Сотрудники агентства пообещали прислать специалистов для оценки ситуации.

Путин выразил надежду, что работа со стороны МАГАТЭ будет сделана.

Начиная с 6 августа украинские военные предпринимают попытки атаковать Курскую область. Российские военные остановили ВСУ в приграничных районах. Согласно данным Минобороны России, совокупные потери ВСУ на курском направлении составили 4700 военных. В медицинских службах сообщили, что число погибших при атаке ВСУ на Курскую область возросло до 31 человека.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 21 августа заявил о планах посетить Курскую АЭС. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями Киева в отношении Запорожской и Курской АЭС. Дипломат отмечала, что Киев приступил к подготовке провокации на Курской АЭС.

Украинский беспилотник 17 августа сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. В Минобороны 18 августа заявили, что «с надлежащей серьёзностью» относятся к поступающей по разным каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС. Если ВСУ начнут реализовывать планы, направленные на создание техногенной катастрофы с радиоактивным заражением территорий, оборонное ведомство немедленно примет жёсткие ответные военно-технические меры.