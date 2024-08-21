Москва, 21 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Москва находится в плотном контакте с главой и секретариатом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС, заявила на брифинге 21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Рафаэль Гросси (глава МАГАТЭ) уже подтвердил свою готовность совершить визит на Курскую АЭС в конце августа 2024 года», — уточнила дипломат.

По её словам, в настоящее время прорабатываются модальности этого визита.

Российская сторона ожидает, что осознание опасности украинских провокаций в отношении российских АЭС сможет побудить МАГАТЭ к конкретным действиям, направленным на содействие в укреплении безопасности ЗАЭС и Курской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Гросси выразил готовность посетить российские АЭС, находящиеся в зоне украинского конфликта. Глава МАГАТЭ также провёл телефонный разговор с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться в связи с обстрелами ВСУ. Так, 17 августа украинский беспилотник сбросил снаряд рядом с энергоблоками Запорожской АЭС.

Кроме того, Захарова заявляла, что Киев приступил к подготовке провокации на Курской АЭС. Дипломат указала на то, что действия киевского режима создают угрозу ядерной безопасности в Европе.