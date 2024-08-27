Белгород, 27 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. ВСУ пытаются прорваться на территорию России в Белгородской области, заявил 27 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ситуация на государственной границе сложная, но контролируемая, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — отметил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 августа по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях утвердил перечень поручений, в частности о финансировании за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны в указанных регионах, денежных выплатах лицам, входящим в эти подразделения, и финансировании оснащения этих подразделений.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область с применением беспилотников, артиллерии и других видов вооружения. Власти региона дополнили список населённых пунктов, доступ в которые будет ограничен по соображениям безопасности. В области введён режим ЧС.

12 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области, сообщал военкор Александр Коц. Подразделения ВС России не допустили прорыва противника.

6 августа украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника к 26 августа превысили 6200 человек.