Белгород, 27 августа, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Въезд в белгородское село Вязовое ограничен с 27 августа, областные власти рассмотрят вопрос о закрытии ещё трёх сёл в Грайворонском и Валуйском районах. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в видеосообщении в Telegram-канале.

Виталий Тимкив/ТАСС

По его словам, обстановка в области остаётся сложной. Решение по отселению сёл Дроновка, Пороз и Старый Хутор будет принято 28 августа на заседании оперативного штаба.

«В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня введён тот же режим, который действует в селе Колотиловка», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что через неделю начнут работать специальные комиссии, которые проинформируют жителей о порядке отселения и осуществления единоразовых выплат. Жители Вязового получат по 15 тыс. рублей. Выплаты жителям Колотиловки начнутся на этой неделе.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным Гладков сообщил, что 35 населённых пунктов в Белгородской области закрыты для въезда в связи с оперативной обстановкой. В регионе с 9 августа действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа — режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за террористических атак со стороны украинских вооружённых формирований.

Подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 6,2 тыс. бойцов.