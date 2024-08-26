Москва, 26 августа, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, состоявшегося 22 августа. Документ опубликован на сайте Кремля.

Администрация Президента России

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить финансирование за счет средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, исходя из численности таких подразделений, в том числе финансирование осуществления денежных выплат лицам, входящим в эти подразделения (с учетом выполняемых ими функций), и оснащения таких подразделений», — говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам ранее указанных регионов на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, которые пострадали от обстрелов и терактов украинских вооружённых формирований, а также во время проведения контртеррористической операции.

Также российский лидер утвердил поручение о рассмотрении вопроса о дополнительной потребности приграничных областей в получении специального транспорта. Кроме этого, правительству поручено разработать механизмы по осуществлению очного обучения эвакуированных из приграничья детей в образовательных учреждениях других российских регионов, в том числе в санатория и детских лагерях.

Вместе с этим правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в Интернет и к радиотелефонной связи.

Путин также поручил оказать помощь Белгородской, Брянской и Курской областям в подготовке к отопительному сезону и обеспечить содействие по трудоустройству эвакуированных жителей приграничья.

Доклад о выполнении поручений представят до 15 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин, губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, а также исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.

Вместе с тем Мишустин до 15 ноября представит доклад, в котором будут установлены особенности реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации на территориях проведения контртеррористической операции.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в МЧС доложили, что пострадавшим при нападении ВСУ на Курскую область выплатили 543 млн рублей. Кроме того, по данным ведомства, в 28 регионах России функционируют 197 пунктов временного размещения (ПВР), в которых размещены более 11,5 тыс. человек, включая свыше 3,5 тыс. детей. Более того, спасатели МЧС России и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, которые были эвакуированы из приграничных районов Курской области. Днём ранее МЧС проинформировало, что более 100 т гуманитарной помощи за сутки доставлено в Курскую область.

22 августа первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тыс. человек. В регионе развернули 84 пункта временного размещения, в которых находятся свыше 66,5 тыс. жителей, в том числе почти 1,4 тыс. детей.

Правительство дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей в связи с ситуацией в приграничных регионах. Кабмин также подготовил решение о выделении 858 млн рублей на оказание помощи жителям в приграничных регионах из-за утраты имущества.