Вашингтон, 26 августа, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена оставила американских военных без боеприпасов, направив их в Киев, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

ИА Регнум

«У нас снова нет боеприпасов, потому что эти ребята отдали их Украине. Они направили им огромное количество ракет, снарядов и всего на свете», — сказал Трамп в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану на YouTube-канале Shawn Ryan Show.

По словам экс-президента США, без помощи Запада Украина потерпела бы поражение в первую же неделю военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа агентство Associated Press сообщило, что США могут объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи, сумма которого составит около $125 млн. По данным источника агентства, в пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США выделили Украине пакет военной помощи на указанную сумму. Трамп ранее призвал американские власти немедленно прекратить поддержку Украины до тех пор, пока страны Европы не сравнятся с США по объёмам предоставляемых Киеву средств.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, участвующих в её поддержке.