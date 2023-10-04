Вашингтон, 5 октября, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призвал американские власти немедленно прекратить поддержку Украины, пока европейские страны не сравнятся с США по объёмам предоставляемых Киеву средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По оценкам экс-главы государства, суммарные расходы США на поддержку Украины уже превысили 175 миллиардов долларов.

Также Трамп призвал администрацию Белого дома настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами Вашингтона. По его словам, бесконечное наращивание объёмов помощи Украине нанесло прямой урон боеготовности американских войск и значительно сократило запасы вооружений.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами анонсировал программную речь о важности и необходимости продолжения финансовой поддержки Украины. Он отметил, что сможет найти средства на это, даже если Конгресс выступит против этой инициативы.