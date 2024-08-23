Вашингтон, 23 августа, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки уже в пятницу могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около $125 млн. Об этом 22 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Администрация (Президента США. — Прим. ред.) Джо Байдена направит Украине новую военную помощь на сумму около $125 млн… Официальное объявление может быть сделано уже в пятницу», — говорится в сообщении.

По информации источника, в новый пакет американской военной помощи войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выделили Украине пакет военной помощи на сумму $125 млн. В нег вошли ракеты для ПЗРК Stinger, многоцелевые радары, ПТРК AT-4, TOW и Javelin, а также боеприпасы к реактивной и ствольной артиллерии.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.