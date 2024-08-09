Вашингтон, 9 августа, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн выделили США Украине. Об этом заявил 9 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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«США объявляют сегодня о новом пакете военной помощи Украине», — указал Кирби и добавил, что объём помощи составляет $125 млн.

По словам представителя Белого дома, это уже 63-й пакет военной помощи, который США передали Украине с августа 2021 года.

На сайте Пентагона отмечается, что дополнительная помощь направлена на удовлетворение «критических потребностей Украины в области безопасности и обороны». Мера принята в рамках президентских полномочий главы Белого дома Джозефа Байдена.

В новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, многоцелевые радары, ракеты с трубчатым запуском, оптически отслеживаемые, управляемые проводом, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin. Кроме того, бронемашины HMMWV, боеприпасы к стрелковому оружию, взрывное оборудование, оборудование для защиты критической инфраструктуры и иные системы и запчасти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, в конце июля США выделили новый пакет военной помощи Украине в 200 млн долларов. В пакет помощи вошли противоракеты, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.