Курск, 23 августа, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Украинские формирования в первые часы вторжения в Курскую область расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей. Об этом 23 августа заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда мы начали организовывать первые часы эвакуации… не было возможности подать те же автобусы большой вместимости. (ВСУ. — Прим. ред.) просто начали расстреливать дороги», — указал он в интервью журналистке Марине Ким для телеканала «Соловьёв Live».

Смирнов добавил, что из соображений безопасности эвакуация жителей приграничных районов Курской области проходила на частном транспорте, на транспорте, предоставленном администрацией и добровольными народными дружинами (ДНД), а также в пешем порядке.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. По словам Алексея Смирнова, из восьми районов, попавших в зону отселения, выехали свыше 133 тысяч человек. По состоянию на 17 августа в развёрнутых в Курской области 84 пунктах временного размещения находилось более 66,5 тысячи жителей приграничных районов, в том числе почти 1,4 тысячи детей.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 23 августа, украинские формирования с момента начала боевых действий в Курской области потеряли 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортёров, 350 ББМ, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

22 августа посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что формирования ВСУ, вторгшиеся в российский регион, несомненно, будут уничтожены. По его словам, последние события только подтвердили необходимость продолжать укрепление армии и флота РФ.