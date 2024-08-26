Ивано-Франковск, Украина, 26 августа, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Ивано-Франковске в результате удара были поражены ёмкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Сообщают, что было попадание в ёмкости с ГСМ. Чёрный дым поднимается», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в украинском городе фиксируется множество автомобилей скорой помощи, практически во всех районах пропал свет, часть Ивано-Франковска перекрыта военными.

Как передавало ИА Регнум, в Полтаве был поражён пункт распределения подразделений Вооружённых сил Украины для ротаций. Удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.

Вооружённые силы России 26 августа нанесли массированный удар по объектам Украины. Прилёты были зафиксированы в Киевской, Харьковской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой областях, а также в пригороде Киева и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.