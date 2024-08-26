Киев, 26 августа, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Энергетические объекты Украины в результате нанесённого утром 26 августа удара получили множество повреждений, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

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В своём Telegram-канале он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

По словам Зеленского, для нанесения удара по энергетическим объектам на контролируемой киевским режимом территории использовалось более 100 ракет и около 100 дронов.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о поражении объектов энергетики в 15 регионах Украины. Украинские СМИ сообщили, что серьёзные повреждения получила, в частности, Киевская ГЭС.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что среди военных объектов, по которым был нанесён удар, есть ангар с техникой в Ивано-Франковске, где украинские военные спрятали два истребителя F-16. Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ в Волынской области, Полтаве, в направлении полигона в Тернопольской области, сообщили в подполье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что ВС России, осуществляя демилитаризацию Украины и нанося удары по военным объектам, не бьют ни по жилым домам, ни по социальной инфраструктуре.