Москва, 26 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация ВС РФ в минувшие сутки поразила два цеха производства беспилотников ВСУ, сообщило 26 августа Министерство обороны.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Также были поражены скопления живой силы и техники противника в 143 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 26 августа Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Ведомство также проинформировало о нанесении в минувшие сутки поражения четырём бригадам ВСУ на волчанском и липцовском направлениях. Оперативно-тактическая авиация ВС РФ в указанный период поразила два цеха производства беспилотников ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 143 районах. Кроме того, в минувшие сутки средства ПВО сбили бомбу Hammer и 58 беспилотников противника.