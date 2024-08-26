Белгород, 26 августа, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Белгородской области в связи со сложной оперативной обстановкой в ближайшее время закроют доступ в ещё три пограничных села, сообщил 26 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора Белгородской области

Речь идёт о населённых пунктах Дроновка и Пороз Грайворонского округа, а также Старый Хутор Валуйского городского округа.

На ближайшем заседании оперативного штаба региона будет принято решение о единоразовых выплатах жителям указанных сёл за повреждённое и утраченное имущество, сказал Гладков на совещании правительства области.

«Ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону, по нескольким населённым пунктам она имеет тенденцию к ухудшению», — сказал губернатор, объясняя решение о закрытии доступа в указанные сёла.

Как передавало ИА Регнум, с 23 июля был ограничен доступ в 14 населённых пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация складывается крайне сложно. На въездах в посёлки установили контрольно-пропускные пункты. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, запрещён. Местные жители в случае необходимости приехать должны подать заявку главам поселений или муниципалитетов. Женщин и детей на территорию не пропускают. Оставленные дома охраняются силами Минобороны. Жителям выделяют средства на аренду жилья.

Ограничение доступа в 14 населённых пунктов Белгородской области связано с варварскими атаками киевского режима на гражданские объекты данного региона, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

26 августа Гладков сообщал, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали автомобиль на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, два человека пострадали. ВС РФ в ночь на 26 августа сбили в небе над семью регионами России 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе два — над территорией Белгородской области, информировало Министерство обороны.

25 августа белгородский посёлок Ракитное подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 13 человек, шестеро из них находились в реанимации.