Белгород, 25 августа, 2024, 03:10 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек стали жертвами ночного удара ВСУ по посёлку Ракитное в Белгородской области, сообщил 25 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вооружённые силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по посёлку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Гладков также уточнил, что в результате атаки пострадали не менее 12 человек, включая троих несовершеннолетних. Двое детей получили осколочные ранения. Их направили в детскую областную клиническую больницу.⠀

Ещё один ребёнок будет проходить лечение амбулаторно. Семерых взрослых медики решили госпитализировать. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

При обстреле также оказались повреждены десять частных домовладений и газопровод. Из-за этого временно пропало газоснабжение в селах Борисполье, Новоленинское и посёлке Ракитное. Кроме того, локальные повреждения получила линия электропередачи, а осколками посекло два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в посёлке Вейделевка Белгородской области мирный житель получил ожог в результате падения обломков сбитого дрона. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте.

В селе Никольское Белгородской области из-за удара ВСУ пострадал водитель легкового автомобиля. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму правого плеча. Мужчине назначили амбулаторное лечение. У машины, за рулём которой находился пострадавший, повреждены стёкла, кузов и колёса.