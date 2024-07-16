Белгород, 16 июля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Власти Белгородской области с 23 июля ограничат доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно, сообщил 16 июля глава региона Вячеслав Гладков.

Александр Река/ТАСС

Доступ будет ограничен в населённые пункты Вергилёвка, Щетиновка и Валковский (Белгородский район), Богун-Городок (Борисовский район), Безымено и Горьковский (Грайворонский городской округ), Демидовка, Поповка и Прилесье (Краснояружский район), Красное, Ленинский, Мухин, Панков и Первомайский (Шебекинский городской округ).

На въездах в населённые пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, рассказал губернатор. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, будет запрещён. Местные жители, в случае необходимости приехать, должны будут подать заявку главам поселений или муниципалитетов.

«Пропускать будем только взрослых мужчин по жёсткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом (средства радиоэлектронной борьбы — Прим. ред.), в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны. Я надеюсь, что вы согласитесь, — женщин и детей, безусловно, пускать в населённые пункты, которые каждый день обстреливаются — недопустимо», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Оставленные дома будут охраняться силами Минобороны. В указанных населённых пунктах будет остановлена оплата коммунальных платежей, кроме тех, которые оплачиваются по счетчику.

Жители данных посёлков, которые не потеряли жильё в результате обстрелов, но и не имеют другого, смогут получить ежемесячную выплату на аренду жилья в размере 10 тыс. рублей в месяц для семьи (15 тыс. рублей — для многодетных семей), добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 июля губернатор Белгородской области сообщил, что за период проведения спецоперации на Украине в регионе погибли более 200 мирных жителей, а более 1100 человек получили ранения.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область, что приводит к гибели и ранениям мирных жителей. В ряде случаев число пострадавших в результате атаки исчислялось десятками. В частности, в мае после прямого попадания снаряда ВСУ на улице Щорса в Белгороде обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Под завалами нашли тела 17 погибших, ещё 25 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.